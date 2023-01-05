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В Азербайджане завершились праздничные выходные

В Азербайджане завершились праздничные выходные Сегодня завершаются праздничные дни, посвященные Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.
Внутренняя политика
5 января 2023 г. 08:00
В Азербайджане завершились праздничные выходные

В Азербайджане завершились пятидневные выходные по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как напоминает Report, изначально нерабочими днями должны были стать только 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира, а также 1, 2 января 2023 года - по случаю празднования Нового года.

Но поскольку 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года пришлись на субботу и воскресенье соответственно, нерабочие дни, согласно Трудовому кодексу, были перенесены на 3 и 4 января 2023 года.

Таким образом, выходные длились пять дней.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 günlük bayram tətili başa çatıb

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