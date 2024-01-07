В Азербайджане завершились новогодние каникулы

В Азербайджане завершились 7-дневные каникулы по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В Азербайджане завершились 7-дневные каникулы по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как передает Report , на основании соответствующего постановления Кабинета Министров в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней рабочие дни, 4 и 5 января 2024 года были перенесены на 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года соответственно.

Так, 31 декабря в республике отмечался День солидарности азербайджанцев мира, а 1 и 2 января - Новый год. В прошлом году 30 декабря пришлось на субботу, а 31 декабря 2023 года и 7 января 2024 года - на воскресенье.

Поскольку 6 января пришлось на субботу, нерабочими днями считались 31 декабря 2023 года, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января 2024 года.

Первый рабочий день в новом году - 7 января.