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В Азербайджане завершено исполнение распоряжения о помиловании

В Азербайджане завершено исполнение распоряжения о помиловании Завершено исполнение подписанного президентом Ильхамом Алиевым 8 мая распоряжения о помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
8 мая 2023 г. 16:22
В Азербайджане завершено исполнение распоряжения о помиловании

Завершено исполнение подписанного президентом Ильхамом Алиевым 8 мая распоряжения о помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, распоряжение было исполнено в пенитенциарной службе и Службе пробации Министерства юстиции.

Согласно распоряжению главы государства, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и условное наказание).

Следует отметить, что данное распоряжение является крупнейшим актом о помиловании, принятым в истории независимой Азербайджанской Республики, по числу лиц, на которых оно распространяется.

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