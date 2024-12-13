О нас

В Азербайджане завершен конкурс для приема на работу в прокуратуру

В Азербайджане завершен конкурс для приема на работу в прокуратуру 15:00
Внутренняя политика
13 декабря 2024 г. 15:38
В Азербайджане завершен конкурс для приема на работу в прокуратуру

В Азербайджане завершен конкурс на прием на работу в органах прокуратуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Конкурсная комиссия Генпрокуратуры 5-12 декабря провела собеседование с допущенными к последнему этапу конкурса 70 кандидатами с целью анализа их мировоззрения, способности логически мыслить и других личных качеств, необходимых для работы в прокуратуре.

По итогам конкурса количество вакантных мест (штатных единиц) в органах прокуратуры увеличено до 56.

С 16 декабря 2024 года 56 кандидатов, прошедших отбор, будут привлечены к обязательному тренингу в Научно-образовательном центре Генпрокуратуры. После успешного завершения обучения молодые специалисты, получившие свидетельство о допуске к профессиональной деятельности, будут зачислены на соответствующие вакантные штатные единицы в прокуратуре.

Ведомство отмечает, что двое из прошедших отбор являются участниками Отечественной войны и награждены различными медалями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə yekunlaşıb

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
ФотоВ Киеве прошла церемония памяти Гейдара Алиева
11 декабря 2024 г. 14:20
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег
11 декабря 2024 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi