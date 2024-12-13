В Азербайджане завершен конкурс для приема на работу в прокуратуру

15:00

В Азербайджане завершен конкурс на прием на работу в органах прокуратуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Конкурсная комиссия Генпрокуратуры 5-12 декабря провела собеседование с допущенными к последнему этапу конкурса 70 кандидатами с целью анализа их мировоззрения, способности логически мыслить и других личных качеств, необходимых для работы в прокуратуре.

По итогам конкурса количество вакантных мест (штатных единиц) в органах прокуратуры увеличено до 56.

С 16 декабря 2024 года 56 кандидатов, прошедших отбор, будут привлечены к обязательному тренингу в Научно-образовательном центре Генпрокуратуры. После успешного завершения обучения молодые специалисты, получившие свидетельство о допуске к профессиональной деятельности, будут зачислены на соответствующие вакантные штатные единицы в прокуратуре.

Ведомство отмечает, что двое из прошедших отбор являются участниками Отечественной войны и награждены различными медалями.