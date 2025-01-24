В Азербайджане зарегистрировано 33 379 преступлений в прошлом году

В 2024 году по всем государственным органам, являющимся субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности, было зарегистрировано 33 379 преступлений, 87,6% которых были раскрыты.

В 2024 году по всем государственным органам, являющимся субъектами оперативно-розыскной и следственной деятельности, было зарегистрировано 33 379 преступлений, 87,6% которых были раскрыты.

Как передает Report, об этом сообщили на сегодняшнем заседании коллегии МВД.

Количество преступлений на каждые 100 тысяч населения составило 327 фактов, 94,4% или 31 526 преступлений относятся к противоправным деяниям, расследуемым органами внутренних дел и прокуратуры в процессуальном порядке, из них раскрыто 90,3%.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 87,3%, совершенных при неизвестных обстоятельствах - 86%, против личности - 98,9%.

В частности, раскрыто 96,6% умышленных убийств, 95,2% покушений на убийство, 98,9% умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрываемость преступлений против собственности составила 83,3%.

Показатели раскрываемости мелких хищений улучшились на 3%, достигнув 87,5%. Задержан 3 271 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, обезврежено 216 криминальных групп.