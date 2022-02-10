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В Азербайджане заработал еще один центр "ASAN xidmət"

В Азербайджане заработал еще один центр "ASAN xidmət" Сегодня начал работать Гянджинский региональный центр "ASAN xidmət" №2, подведомственный Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
Внутренняя политика
10 февраля 2022 г. 12:30
В Азербайджане заработал еще один центр ASAN xidmət

Сегодня начал работать Гянджинский региональный центр "ASAN xidmət" №2, подведомственный Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Как передает Report, "ASAN xidmət" №2 наряду с оказанием услуг почти миллиону граждан, которые зарегистрированы в городе Гянджа, Шемкирском, Гедабекском, Гейгельском, Геранбойском, Самухском, Нафталанском, Кяльбаджарском и Ходжалинском районах, будет действовать без территориальных ограничений.

Президент Ильхам Алиев 30 января принял участие в открытии Гянджинского регионального центра "ASAN xidmət" №2.

В настоящее время из 22 центров "ASAN xidmət" шесть действуют в Баку, а остальные 16 – в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Губе, Масаллы, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шемахе, Кюрдамире, Товузе, Агджебеди и Белакане.

Подробнее о деятельности центров "ASAN xidmət" можно узнать в "колл-центре – 108" или на сайте www.asan.gov.az.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha bir “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

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