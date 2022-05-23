В Азербайджане запустят мобильное приложение для правовой помощи

В ближайшее время в Азербайджане будет запущено мобильное приложение для правовой помощи.

В ближайшее время в Азербайджане будет запущено мобильное приложение для правовой помощи.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Азербайджана Агакерим Самедзаде в ходе общественной дискуссии на тему «Поощрение справедливого, миролюбивого и открытого общества для устойчивого развития».

По его словам, посредством этого приложения граждане смогут ознакомиться с законодательными актами, законами и другими документами.

A.Самедзаде также подчеркнул, что очень важно вести точную статистику рождаемости и смертности: «Мы столкнулись с трудностями в связи с этим в период пандемии. Но мы проделали очень важную работу. Сейчас проблем с ведением статистики рождаемости и смертности нет».