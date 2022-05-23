О нас

В Азербайджане запустят мобильное приложение для правовой помощи

В Азербайджане запустят мобильное приложение для правовой помощи В ближайшее время в Азербайджане будет запущено мобильное приложение для правовой помощи.
Внутренняя политика
23 мая 2022 г. 13:10
В Азербайджане запустят мобильное приложение для правовой помощи

В ближайшее время в Азербайджане будет запущено мобильное приложение для правовой помощи.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Азербайджана Агакерим Самедзаде в ходе общественной дискуссии на тему «Поощрение справедливого, миролюбивого и открытого общества для устойчивого развития».

По его словам, посредством этого приложения граждане смогут ознакомиться с законодательными актами, законами и другими документами.

A.Самедзаде также подчеркнул, что очень важно вести точную статистику рождаемости и смертности: «Мы столкнулись с трудностями в связи с этим в период пандемии. Но мы проделали очень важную работу. Сейчас проблем с ведением статистики рождаемости и смертности нет».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mobile legislation app to be introduced in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mobil qanunvericilik tətbiqi istifadəyə veriləcək

Другие новости из категории

Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
23 мая 2022 г. 12:20
Сегодня пройдет очередное заседание Комиссии по вопросам помилования
Сегодня пройдет очередное заседание Комиссии по вопросам помилования
23 мая 2022 г. 10:20
Одна из главных улиц Шуши названа в честь Ататюрка
Одна из главных улиц Шуши названа в честь Ататюрка
22 мая 2022 г. 13:11
В Баку прошло мероприятие в рамках Недели турецкой кухни
В Баку прошло мероприятие в рамках "Недели турецкой кухни"
21 мая 2022 г. 17:48
Утвержден состав Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив
Утвержден состав Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив
20 мая 2022 г. 16:28
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
20 мая 2022 г. 14:26
Повышены суммы платежей за изобретения и товарные знаки
Повышены суммы платежей за изобретения и товарные знаки
20 мая 2022 г. 12:20
Исполнительная власть Баку обратилась к жителям столицы
Исполнительная власть Баку обратилась к жителям столицы
20 мая 2022 г. 09:44
Упрощен ряд процессов, связанных с регистрацией POS-терминалов
Упрощен ряд процессов, связанных с регистрацией POS-терминалов
19 мая 2022 г. 19:49
Президент утвердил изменения в закон О приватизации госимущества
Президент утвердил изменения в закон "О приватизации госимущества"
19 мая 2022 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi