​В Азербайджане запрещены импорт, производство и продажа ГМО-продукции

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Лиц, занимающихся в Азербайджане производством и импортом подвергшихся генетической модификации продуктов питания, в производстве которых использованы генетически модифицированные растения, или растения, созданные методом генетической инженерии, будет ждать тюремное заключение.

Как сообщает Report, в связи с этим на прошедшем 28 апреля заседании Милли Меджлиса были внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений.

Согласно изменениям, лиц, преднамеренно занимающихся продажей и импортом не предусмотренных для научных исследований, опытов и выставок генетически модифицированных продуктов сельского хозяйства, в выращивании которых были использованы подвергшиеся генетической модификации растения и генетические материалы созданных по методам генной инженерии растений, ждет наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штраф в размере от 3000 до 5000 манатов.

Лица, занимающиеся производством подобных продуктов, будут лишены свободы сроком до трех лет, а также оштрафованы на сумму в размере от 4000 до 6000 манатов.

Отметим, что в случае импорта, продажи и производства товаров указанной категории в крупных партиях предусматривается штраф от 7000 до 9000 манатов, или же лишение свободы сроком от 2-х до 5-ти лет. Если перечисленные выше действия будут совершены ранее судимыми лицами, их ждет тюремное заключение сроком от 3-х до 7-ми лет.

После обсуждений дополнения и поправки были приняты.