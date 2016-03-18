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    В Азербайджане запрещена продажа оптового пива за наличный расчет

    Милли Меджлис принял поправки в Уголовный кодекс

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, занимающиеся продажей оптового пива за наличный расчет, будут наказаны.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс.

    Согласно поправкам, в статье 213-1 УК слово "табак" заменено фразой "пиво и табак".

    Таким образом, за исключением розничной продажи пива и табачных изделий, продажа за наличный расчет крупной партии подлежащей маркировке акцизными марками продукции (товаров) или же покупка за наличный расчет крупной партии подобной продукции (товара) в целях продажи, будет предусматривать штраф в размере от 1 000 до 2 000 манатов, либо исправительное наказание, или же лишение свободы сроком до 1 года.

    Проект поправки был принят путем голосования.

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