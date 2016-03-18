В Азербайджане запрещена продажа оптового пива за наличный расчет

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, занимающиеся продажей оптового пива за наличный расчет, будут наказаны.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс.

Согласно поправкам, в статье 213-1 УК слово "табак" заменено фразой "пиво и табак".

Таким образом, за исключением розничной продажи пива и табачных изделий, продажа за наличный расчет крупной партии подлежащей маркировке акцизными марками продукции (товаров) или же покупка за наличный расчет крупной партии подобной продукции (товара) в целях продажи, будет предусматривать штраф в размере от 1 000 до 2 000 манатов, либо исправительное наказание, или же лишение свободы сроком до 1 года.

Проект поправки был принят путем голосования.