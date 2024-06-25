О нас

В Азербайджане запрещается продажа и дарение автомобилей, предоставленных лицам с инвалидностью

В Азербайджане запрещается продажа и дарение автомобилей, предоставленных лицам с инвалидностью В Азербайджане запрещается продажа и дарение средств реабилитации, предоставленных лицам с инвалидностью.
Внутренняя политика
25 июня 2024 г. 15:18
В Азербайджане запрещается продажа и дарение автомобилей, предоставленных лицам с инвалидностью

В Азербайджане запрещается продажа и дарение средств реабилитации, предоставленных лицам с инвалидностью.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Условия и порядок обеспечения лиц с инвалидностью средствами реабилитации".

В документ добавлен новый пункт, согласно которому запрещается продажа или дарение средств реабилитации, предоставленных лицам с инвалидностью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.14.

Согласно пункту 3.14, после смерти лица, которому был предоставлен легковой автомобиль, он снимается с учета и передается в собственность семьи умершего, регистрируясь на имя одного из членов его семьи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əlillərə verilən avtomobillərin satılması və bağışlanması qadağan olunub

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi