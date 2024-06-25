В Азербайджане запрещается продажа и дарение автомобилей, предоставленных лицам с инвалидностью

В Азербайджане запрещается продажа и дарение средств реабилитации, предоставленных лицам с инвалидностью.

В Азербайджане запрещается продажа и дарение средств реабилитации, предоставленных лицам с инвалидностью.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Условия и порядок обеспечения лиц с инвалидностью средствами реабилитации".

В документ добавлен новый пункт, согласно которому запрещается продажа или дарение средств реабилитации, предоставленных лицам с инвалидностью, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.14.

Согласно пункту 3.14, после смерти лица, которому был предоставлен легковой автомобиль, он снимается с учета и передается в собственность семьи умершего, регистрируясь на имя одного из членов его семьи.