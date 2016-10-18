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    В Азербайджане завершилось исполнение акта об амнистии

    За это время освобождены 3 500 заключенных

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Завершилось исполнение акта об амнистии, принятого в Азербайджанской Республике по случаю Дня Республики - 28 Мая.

    Как сообщает Report, в соответствии с охватившим 10 тыс. человек актом об амнистии освобождены 3 500 заключенных.

    Отметим, что акт об амнистии был принят по инициативе первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева, депутата Мехрибан Алиевой. Срок исполнения акта об амнистии - 4 месяца. Он длился с 15-го июня по 15-ое октября.  

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