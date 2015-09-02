​В Азербайджане заменены главы исполнительных властей

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльдара Азизова от должности главы Исполнительной власти города Сумгайыт.

Как сообщает Report, данным распоряжением Эльдар Азиз оглу Азизов освобожден от должности главы Исполнительной власти города Сумгайыт.

Другим подписанным президентом страны распоряжением Закир Фарадж оглу Фараджев назначен на должность главы Исполнительной власти города Сумгайыт.

Распоряжением главы государства Закир Фараджев освобожден от должности главы Исполнительной власти Абшеронского района.

На должность главы Исполнительной власти Абшеронского района назначена Ирада Акиф гызы Гюльмамедова, занимавшая до этого пост первого заместителя главы Исполнительной власти Абшеронского района.

Эльдар Азиз оглу Азизов назначен главой Исполнительной власти Сабаильского района города Баку.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение об освобождении Насиба Магомед оглу Магомалиева от должности главы Исполнительной власти Насиминского района. На место Н.Магомалиева назначен Асиф Юнис оглу Аскеров, занимавший до этого пост главы Исполнительной власти Сабаильского района.