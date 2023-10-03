В Азербайджане задержана группа незаконных трудовых мигрантов

В ходе проведенных Государственной миграционной службой и Службой госбезопасности мероприятий по противодействию незаконной миграции, в городе Баку по разным адресам был задержан 31 иностранец с истекшим сроком визы.

В ходе проведенных Государственной миграционной службой и Службой госбезопасности мероприятий по противодействию незаконной миграции, в городе Баку по разным адресам был задержан 31 иностранец с истекшим сроком визы.

Как сообщает Report, было установлено, что зарубежная туристическая компания за 2 500 долларов организовала въезд иностранных граждан на территорию страны с заведомо ложным обещанием обеспечить их работой.

Организатор разместил иностранцев по разным адресам в городе Баку, не позволяя им покидать место проживания. Собранные по указанным фактам материалы направлены в соответствующие правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

В общей сложности в сентябре 2023 года Государственная миграционная служба задержала 873 иностранцев в ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией. Были выявлены факты их проживания на территории страны без документов, их вовлечения в незаконную трудовую деятельность или проживания не по адресу регистрации.

В течение этого периода 312 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были в административном порядке выдворены из Азербайджана и ограничены во въезде в страну на установленный законом срок. Некоторым была предоставлена возможность легализовать свое проживание на территории страны или добровольно покинуть страну. В то же время было принято в общей сложности 2 221 административное решение о пребывании в стране, проживании, привлечении иностранцев к работе и пр.