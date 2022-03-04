В Азербайджане за сутки вакцинированы более 28 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 28 427 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 28 427 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 627, второй - 1 717 человек, тремя и более дозами – 23 552, бустерной дозой после положительного ответа – 1 531 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 111 019, из них первую дозу вакцины получили 5 305 977, две дозы - 4 792 145, бустерную дозу - 2 801 802 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 211 095 человек.