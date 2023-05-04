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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 22 человека, четверо скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 22 человека, четверо скончались 20:47
Внутренняя политика
4 мая 2023 г. 21:07
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 22 человека, четверо скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 22 новых факта заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, четверо скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Всего в стране выявлено 831 482 факта заражения, из них 821 024 человека выздоровели, в настоящее время проходят лечение 204 инфицированных коронавирусом. От COVID-19 скончались 10 254 человека.

За минувшие сутки проведен 1 006 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 594 650 тестов.

Кроме того, за сутки от коронавируса вакцинированы 199 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 962 216 доз вакцин.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 22 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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