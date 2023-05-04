В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 22 человека, четверо скончались

20:47

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 22 новых факта заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, четверо скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Всего в стране выявлено 831 482 факта заражения, из них 821 024 человека выздоровели, в настоящее время проходят лечение 204 инфицированных коронавирусом. От COVID-19 скончались 10 254 человека.

За минувшие сутки проведен 1 006 тестов на выявление коронавируса, всего - 7 594 650 тестов.

Кроме того, за сутки от коронавируса вакцинированы 199 человек. В целом, в Азербайджане введено 13 962 216 доз вакцин.