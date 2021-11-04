В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 706 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1937 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1937 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 539 710 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 501 508 человек, 7 182 скончались, активно больных - 31 020.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 15 350 тестов, в целом - 5 243 038 тестов.