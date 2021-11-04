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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 706 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 706 человек В Азербайджане зарегистрировано 2 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1937 больных вылечились.
Внутренняя политика
4 ноября 2021 г. 15:53
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 706 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1937 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 539 710 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 501 508 человек, 7 182 скончались, активно больных - 31 020.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 15 350 тестов, в целом - 5 243 038 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,706 new COVID-19 cases on November 4
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusdan sağalanların sayı yarım milyonu ötüb

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