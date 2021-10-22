В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 112 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 882 человека вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 882 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 18 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 511 974 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 482 578 излечились, 6 847 скончались. Число активно больных пациентов составляет 22 549 человек.

За последние сутки проведено 12 568 тестов на выявление коронавируса, всего - 5 081 920 тестов.