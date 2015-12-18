Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане за повреждение газопроводов (нефтепроводов) при выполнении работ будут применяться штрафы в крупном размере.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в новом Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно ст. 358 проекта кодекса, повреждение газопроводов (нефтепроводов) при выполнении работ влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на должностных лиц - трехсот манатов, на юридических лиц - тысячи манатов.

Напомним, что согласно ст. 167 настоящего Кодекса об административных правонарушениях, подобное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати пяти до сорока манатов, на должностных лиц - от шестидесяти до восьмидесяти манатов, на юридических лиц - от девяноста до ста пятидесяти манатов.

Отметим, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях находится на стадии рассмотрения. Если проект будет принят в Милли Меджлисе, то кодекс вступит в силу 1 мая 2016 года. Кодекс обсужден в Комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса и рекомендован на пленарное заседание парламента.