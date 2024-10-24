В Азербайджане за последние два года оказана поддержка 172 пострадавшим от мин

В Азербайджане за последние два года оказана поддержка 172 пострадавшим от мин.

В Азербайджане за последние два года оказана поддержка 172 пострадавшим от мин.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Республиканского реабилитационного центра Набат Абдулова на круглом столе на тему "Жертвы мин в Азербайджане: достижения и предстоящие задачи".

Она отметила, что поддержка оказывается как пострадавшим от минного террора, так и членам их семей: "За указанный период амбулаторную помощь получили 109 человек. В настоящее время зарегистрировано 111 пострадавших от мин, 91 из них установлена инвалидность".