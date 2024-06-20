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В Азербайджане за последние 10 лет увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Азербайджане за последние 10 лет увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья  В Азербайджане за последние 10 лет увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья.
Внутренняя политика
20 июня 2024 г. 16:23
В Азербайджане за последние 10 лет увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Азербайджане за последние 10 лет увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая сектором охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Айнура Зейналова на общественных слушаниях в парламенте на тему "Модель здоровой семьи и право на брак".

По ее словам, при анализе статистики материнской смертности наблюдается, что женщины чаще умирают во время родов при второй и третьей беременности.

Зейналова также коснулась проблемы ранних браков: "Мать 2000 года рождения умирает во время родов при третьей беременности. Это значит, что при создании семьи ей было 16-17 лет".

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Версия на азербайджанском языке Son 10 ildə Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sayı artıb - RƏSMİ

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