В Азербайджане за нарушения правил пассажироперевозок будут применены новые штрафы

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет применен штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте (городское и межрайонное автобусное сообщение).

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно изменениям, за безбилетный проезд в общественном транспорте ожидает штраф в размере 5 манатов.

Кроме того, за перевозку пассажиров без надлежащей уплаты будет применен штраф в размере 20 манатов.

Проект был принят путем голосования.