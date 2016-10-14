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    В Азербайджане за нарушения правил пассажироперевозок будут применены новые штрафы

    Проект был принят путем голосования

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет применен штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте (городское и межрайонное автобусное сообщение).

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

    Согласно изменениям, за безбилетный проезд в общественном транспорте ожидает штраф в размере 5 манатов.

    Кроме того, за перевозку пассажиров без надлежащей уплаты будет применен штраф в размере 20 манатов.

    Проект был принят путем голосования. 

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