В Азербайджане за минувшую неделю от мин очищено более 1350 га территории

На освобожденных территориях Азербайджана с 23 по 29 июня обнаружено и обезврежено 18 противотанковых мин, 85 противопехотных мин и 524 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

На освобожденных территориях Азербайджана с 23 по 29 июня обнаружено и обезврежено 18 противотанковых мин, 85 противопехотных мин и 524 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

По информации "Report", об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно отчету, от мин очищено 1350,8 гектаров территории.

Следует отметить, что операции по разминированию проводились совместными усилиями ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службы (ГПС) и четырех частных компаний. Работы велись на территориях Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ханкендинского, Шушинского, Ходжавендского, Лачынского. Физулинского, Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, а также в освобожденных от оккупации селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Кызылгаджилы Газахского района.

