Генпрокуратура: С 2022 года в Азербайджане возмещено ущерба на 18,3 млн манатов

В Азербайджане за период с 2022 года и по сегодняшний день в Азербайджане взыскано 3 млн 435 тыс. манатов в виде материального ущерба, причиненного в результате уголовных дел.

Как сообщает Report, об этом отмечает генеральный прокурор Кямран Алиев в статье в официальной газете.

По его словам, за рассматриваемый период также был наложен арест на имущество на сумму 14,916 млн манатов, в результате чего обеспечено возмещение ущерба на общую сумму 18,351 млн.

Генпрокурор сообщил, что по делам, производство по которым прекращено, взыскано 4 млн 307 тыс. манатов материального ущерба, а лицами, освобожденными от уголовной ответственности, в государственный бюджет дополнительно выплачено 2 млн 189 тыс. манатов.