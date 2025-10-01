Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Генпрокуратура: С 2022 года в Азербайджане возмещено ущерба на 18,3 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 09:20
    Генпрокуратура: С 2022 года в Азербайджане возмещено ущерба на 18,3 млн манатов

    В Азербайджане за период с 2022 года и по сегодняшний день в Азербайджане взыскано 3 млн 435 тыс. манатов в виде материального ущерба, причиненного в результате уголовных дел.

    Как сообщает Report, об этом отмечает генеральный прокурор Кямран Алиев в статье в официальной газете.

    По его словам, за рассматриваемый период также был наложен арест на имущество на сумму 14,916 млн манатов, в результате чего обеспечено возмещение ущерба на общую сумму 18,351 млн.

    Генпрокурор сообщил, что по делам, производство по которым прекращено, взыскано 4 млн 307 тыс. манатов материального ущерба, а лицами, освобожденными от уголовной ответственности, в государственный бюджет дополнительно выплачено 2 млн 189 тыс. манатов.

    прокуратура возмещение ущерба уголовные дела Кямран Алиев
    Bir il ərzində cinayət işləri üzrə 18,3 milyon manatdan çox ziyan bərpa olunub

    Последние новости

    09:38

    Южная Корея в 2026 году увеличит расходы на оборону на 8,2% до $47 млрд

    Другие страны
    09:37

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $70

    Энергетика
    09:34

    В поселке Баил возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:34

    Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах выросло до 69 - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    09:31

    Генпрокуратура Азербайджана задержала с поличным 11 коррупционеров в прошлом году

    Происшествия
    09:28

    Посол Беларуси и министр образования обсудили перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2025)

    Финансы
    09:20

    Генпрокуратура: С 2022 года в Азербайджане возмещено ущерба на 18,3 млн манатов

    Внутренняя политика
    09:15

    Лига чемпионов: "Карабах" сыграет сегодня в Баку против "Копенгагена"

    Футбол
    Лента новостей