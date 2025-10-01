Генпрокуратура: С 2022 года в Азербайджане возмещено ущерба на 18,3 млн манатов
Внутренняя политика
- 01 октября, 2025
- 09:20
В Азербайджане за период с 2022 года и по сегодняшний день в Азербайджане взыскано 3 млн 435 тыс. манатов в виде материального ущерба, причиненного в результате уголовных дел.
Как сообщает Report, об этом отмечает генеральный прокурор Кямран Алиев в статье в официальной газете.
По его словам, за рассматриваемый период также был наложен арест на имущество на сумму 14,916 млн манатов, в результате чего обеспечено возмещение ущерба на общую сумму 18,351 млн.
Генпрокурор сообщил, что по делам, производство по которым прекращено, взыскано 4 млн 307 тыс. манатов материального ущерба, а лицами, освобожденными от уголовной ответственности, в государственный бюджет дополнительно выплачено 2 млн 189 тыс. манатов.
