В Азербайджане за 4 месяца за наркопреступления к ответственности привлечены 1499 человек

В Азербайджане за 4 месяца за наркопреступления к ответственности привлечены 1499 человек

В Азербайджане за первые 4 месяца 2025 года к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, привлечены 1499 человек, из которых 33 являются иностранными гражданами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, всего было выявлено 2992 факта преступлений. Из них 894 связаны с незаконной продажей наркотиков, 2074 - с незаконным приобретением и хранением, 22 - с незаконным культивированием наркосодержащих растений, 2 - с другими преступлениями данной категории.

Всего из незаконного оборота изъято 2 тонны 593 кг наркотических средств и психотропных веществ на сумму около 68,7 млн манатов. Большую часть составила марихуана - 2,27 тонны. Также изъято 140 кг героина, 60 кг опия, 30 кг гашиша, 21 кг других наркотиков и 68 кг психотропных веществ. Кроме того, из оборота изъято 4263 таблетки метадона и 2578 кустов конопли.

По сравнению с январем-апрелем 2024 года общее число выявленных фактов незаконного оборота наркотиков снизилось на 804, фактов продажи - на 175, хранения без цели сбыта - на 627. На 516 человек уменьшилось число привлеченных к ответственности лиц. В то же время на 4 факта выросло число случаев контрабанды, а вес изъятых наркотиков увеличился на 330 кг.

В январе 2025 года специальная комиссия приняла решение об уничтожении более 5 тонн наркотиков и психотропных веществ, ранее изъятых из оборота. Они были сожжены в присутствии представителей различных ведомств. Еще 27 кг наркотиков уничтожено по решениям судов в 24 районах и городах.

Положительным фактом является снижение числа новых случаев заражения наркоманов ВИЧ-инфекцией. Среди выявленных на конец апреля ВИЧ-инфицированных граждан Азербайджана только 20 человек (4,6%) являются потребителями инъекционных наркотиков.