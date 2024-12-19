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В Азербайджане за 11 месяцев к ответственности за наркотики привлечены около 6,7 тыс. человек

В Азербайджане за 11 месяцев к ответственности за наркотики привлечены около 6,7 тыс. человек 10:05
Внутренняя политика
19 декабря 2024 г. 10:33
В Азербайджане за 11 месяцев к ответственности за наркотики привлечены около 6,7 тыс. человек

В Азербайджане в январе-ноябре 2024 года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств привлечены 6693 человека.

Как сообщает Report, среди них два человека в возрасте 16-18 лет, 498 — 18-25 лет, 1012 - 26-29 лет и 5181 - старше 30 лет.

Согласно данным, среди привлеченных к ответственности 6497 мужчин и 196 женщин.

За 11 месяцев к уголовной ответственности за такие преступления привлечены 59 иностранных граждан: 25 - Ирана, 13 - Турции, 10 - России, 7 - Грузии, 2 - Украины, по одному - Узбекистана и ОАЭ. У них было изъято 212,4 кг различных видов наркотических и психотропных веществ.

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Версия на азербайджанском языке Son 11 ayda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 6 min 693 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib

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