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В Азербайджане выявлено 162 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 162 новых случая заражения COVID-19 За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 162 новых случая заражения коронавирусом, 361 человек выздоровел.
Внутренняя политика
3 февраля 2021 г. 17:46
В Азербайджане выявлено 162 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 162 новых случая заражения коронавирусом, 361 человек выздоровел.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 617 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 224 168 человек прошли лечение и выздоровели, 3 145 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 304 активных пациентов с коронавирусом.

За последние сутки проведено 7 198 тестов, всего - 2 426 945 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 162 new Covid cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 162 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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