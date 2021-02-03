В Азербайджане выявлено 162 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 162 новых случая заражения коронавирусом, 361 человек выздоровел.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 162 новых случая заражения коронавирусом, 361 человек выздоровел.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 230 617 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 224 168 человек прошли лечение и выздоровели, 3 145 человек скончались. В настоящее время насчитывается 3 304 активных пациентов с коронавирусом.

За последние сутки проведено 7 198 тестов, всего - 2 426 945 тестов.