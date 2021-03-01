В Азербайджане выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19

На сегодняшний день в стране выявлено 234 662 фактов заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом, 71 человек выписан после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли трое пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 234 662 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 839 человека выписаны после выздоровления, 3 223 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 600 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 4 205 тестов, всего - 2 602 884.