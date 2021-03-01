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В Азербайджане выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19 На сегодняшний день в стране выявлено 234 662 фактов заражения коронавирусной инфекцией
Внутренняя политика
1 марта 2021 г. 17:10
В Азербайджане выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом, 71 человек выписан после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли трое пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 234 662 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 839 человека выписаны после выздоровления, 3 223 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 600 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 4 205 тестов, всего - 2 602 884.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 125 new COVID-19 cases, three died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 125 nəfər yoluxub, 3 nəfər ölüb

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