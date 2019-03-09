В Азербайджане выросла зарплата вспомогательных работников госслужбы

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении поправок в распоряжение президента Азербайджанской Республики “Об определении месячной зарплаты госслужащих” от 13 марта 2018 года под номером 3787.

Как сообщает Report, распоряжение подписано с целью обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики от 8 февраля 2019 года под номером 937 “О внесении поправок в распоряжение президента Азербайджанской Республики от 25 декабря 2017 года “Увеличение минимальной зарплаты” и “Увеличение минимальной месячной зарплаты”.

В распоряжение президента Азербайджанской Республики “Об определении месячной зарплаты госслужащих” от 13 марта 2018 года под номером 3787 внесены следующие поправки:

в части первой заменить цифру “165” на цифру “200”;

в подпунктах 2.4.1.1–2.4.1.4 утвержденного в распоряжении Дополнения 2 заменить цифры“185”, “175”, “170” и “165” на соответственно цифры “215”, “210”, “205” и “200”.

Распоряжение будет применяться с 1 марта.

Отметим,что до сих пор минимальный месячный оклад сотрудников госорганов Азербайджанской Республики (за исключением диппредставительств, консульств Азербайджанской Республики за границей и представительств других госорганов) составлял для административных должностей 275 манатов, вспомогательных -165 манатов.