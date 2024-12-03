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В Азербайджане выдачу разрешений на гражданское оружие переведут в электронный формат

В Азербайджане выдачу разрешений на гражданское оружие переведут в электронный формат
Внутренняя политика
3 декабря 2024 г. 15:32
В Азербайджане выдачу разрешений на гражданское оружие переведут в электронный формат

В Азербайджане процедуру выдачи разрешения на приобретение гражданского оружия переведут в электронный формат.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений в закон "О служебном и гражданском оружии", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

В девятую статью закона предлагается добавить пункт, устанавливающий порядок получения гражданского оружия.

Граждане должны подать заявление в исполнительный орган, предоставив удостоверение личности и медицинскую справку о состоянии здоровья. Если документы доступны через Информационную систему электронного правительства, гражданину их предоставлять не нужно.

Отметим, что гражданское оружие - это оружие, предназначенное для самообороны, охоты и занятий некоторыми видами спорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mülki silahın əldə edilməsi proseduru elektronlaşdırılır

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