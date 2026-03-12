Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Азербайджане вводятся штрафы за насилие в отношении детей в "воспитательных целях"

    Внутренняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 13:58
    В Азербайджане вводятся штрафы за насилие в отношении детей в воспитательных целях

    К лицам, применяющим физическое или психологическое насилие к ребенку в "воспитательных целях", будет применяться штраф.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях.

    Законопроект обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

    Согласно документу, за применение телесного наказания в отношении ребенка, то есть за совершение физического и (или) психологического насилия к ребенку в "воспитательных целях" или в качестве дисциплинарной меры со стороны родителей (лиц, их заменяющих), а также работников образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, оздоровительных и пенитенциарных учреждений, на которых возложена обязанность надзора за детьми, будет налагаться штраф в размере 200 манатов.

    Также штраф будет применяться за несообщение об обнаружении у ребенка признаков насилия.

    Согласно законопроекту, за несообщение родителями (лицами, их заменяющими), а также работниками образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, оздоровительных и пенитенциарных учреждений, на которых возложена обязанность надзора за детьми, об обнаружении у ребенка признаков насильственных действий в соответствующие правоохранительные органы или территориальную комиссию по защите прав детей физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 300 манатов, должностные лица - от 400 до 600 манатов.

    Кроме того, предлагается установить ответственность за непринятие мер по предотвращению систематического давления и агрессивного поведения в отношении детей, в том числе между детьми, в образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных и пенитенциарных учреждениях. За это физические лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица - от 500 до 600 манатов.

    Милли Меджлис Кодекс об административных правонарушениях Психологическое насилие физическое насилие Права ребенка в Азербайджане
    Uşağa tərbiyə məqsədilə zorakılıq göstərən şəxs cərimə olunacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    14:29

    Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет

    Внешняя политика
    14:25

    Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе

    Другие
    14:20

    Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с Азербайджаном

    В регионе
    14:18

    ЕАБР озвучил данные об инвестиционных потоках между Азербайджаном и Турцией

    Энергетика
    14:16

    В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмарки

    АПК
    14:15

    Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениями

    Другие страны
    14:09

    Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблем

    Внешняя политика
    14:05

    Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с США

    Другие страны
    14:02

    МЭА понизило прогноз мирового роста спроса и добычи нефти

    Энергетика
    Лента новостей