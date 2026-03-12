В Азербайджане вводятся штрафы за насилие в отношении детей в "воспитательных целях"

К лицам, применяющим физическое или психологическое насилие к ребенку в "воспитательных целях", будет применяться штраф.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

Согласно документу, за применение телесного наказания в отношении ребенка, то есть за совершение физического и (или) психологического насилия к ребенку в "воспитательных целях" или в качестве дисциплинарной меры со стороны родителей (лиц, их заменяющих), а также работников образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, оздоровительных и пенитенциарных учреждений, на которых возложена обязанность надзора за детьми, будет налагаться штраф в размере 200 манатов.

Также штраф будет применяться за несообщение об обнаружении у ребенка признаков насилия.

Согласно законопроекту, за несообщение родителями (лицами, их заменяющими), а также работниками образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, оздоровительных и пенитенциарных учреждений, на которых возложена обязанность надзора за детьми, об обнаружении у ребенка признаков насильственных действий в соответствующие правоохранительные органы или территориальную комиссию по защите прав детей физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 300 манатов, должностные лица - от 400 до 600 манатов.

Кроме того, предлагается установить ответственность за непринятие мер по предотвращению систематического давления и агрессивного поведения в отношении детей, в том числе между детьми, в образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных и пенитенциарных учреждениях. За это физические лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица - от 500 до 600 манатов.