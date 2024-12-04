В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение законодательства о космической деятельности

В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение законодательства о космической деятельности.

В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение законодательства о космической деятельности.

Как сообщает Report, это отражено в новой статье, предложенной в Кодекс об административных проступках.

Согласно статье, за нарушение законодательства о космической деятельности, а именно за непредоставление предварительного уведомления национальному космическому оператору о приобретении права собственности на космический объект за пределами Азербайджана гражданином страны или юридическим лицом, за несвоевременное письменное уведомление национального космического оператора владельцем космического объекта, зарегистрированного в государственном реестре космических объектов Азербайджанской Республики, о выводе космического объекта из эксплуатации, предусматривается штраф.

Сумма штрафа для физических лиц составит от 1 500 до 2 000 манатов, для должностных лиц - от 2 500 до 3 000 манатов, для юридических лиц - от 4 000 до 5 000 манатов.