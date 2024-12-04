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В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями

В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями
Внутренняя политика
4 декабря 2024 г. 17:45
В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями

В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями.

Как сообщает Report, это отражено в новой статье, предложенной в Кодекс об административных проступках.

Согласно статье, за въезд на платные автомагистрали или выезд в обход пунктов оплаты, а также за использование служебной полосы движения, предназначенной для пользователей, имеющих право на бесплатный проезд, пользователями, не имеющими такого права, налагается штраф в размере ста пятидесяти манатов.

Кроме того, за воспрепятствование нормальной работе пропускных пунктов, в том числе за блокирование проезда транспортных средств на пропускных пунктах, самовольное снятие препятствия для проезда (открытие шлагбаума) налагается штраф в размере двухсот манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ödənişli avtomagistrallardan istifadə qaydalarının pozulmasına görə cərimələr müəyyən olunur

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