В Азербайджане вводятся штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями

В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение правил пользования платными автомагистралями.

Как сообщает Report, это отражено в новой статье, предложенной в Кодекс об административных проступках.

Согласно статье, за въезд на платные автомагистрали или выезд в обход пунктов оплаты, а также за использование служебной полосы движения, предназначенной для пользователей, имеющих право на бесплатный проезд, пользователями, не имеющими такого права, налагается штраф в размере ста пятидесяти манатов.

Кроме того, за воспрепятствование нормальной работе пропускных пунктов, в том числе за блокирование проезда транспортных средств на пропускных пунктах, самовольное снятие препятствия для проезда (открытие шлагбаума) налагается штраф в размере двухсот манатов.