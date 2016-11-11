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    В Азербайджане вводятся новые правила в связи с электронной визой

    При отказе от выдачи визы на электронную почту заявителя поступит информация об этом

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект о поправках к Миграционному кодексу. 

    Как сообщает Report, согласно законопроекту, не позднее 3-х рабочих дней после приема заявления о выдаче электронной визы будет проведена проверка по спискам ограничений межведомственной автоматизированной информационно-розыскной системы "Въезд-выезд и регистрация", при отсутствии оснований в отказе виза будет оформлена и отправлена на электронную почту заявителя. 

    При отказе от выдачи визы на электронную почту заявителя поступит информация об этом.

    Помимо этого, система ASAN Viza посредством подсистемы "Виза" автоматизированной информационно-розыскной системы "Въезд-выезд и регистрация" будет направлять в соответствующие исполнительные органы информацию о выдаче или об отказе выдачи электронной визы, а также информацию, предусмотренную в форме электронного заявления. 

    Законопроект принят путем голосования.

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