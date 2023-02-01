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В Азербайджане будут лишать свободы сроком до 3 лет за преследование сексуального характера в отношении детей

В Азербайджане будут лишать свободы сроком до 3 лет за преследование сексуального характера в отношении детей В Азербайджане за преследование сексуального характера в отношении детей грозит до 3 лет лишения свободы.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 18:16
В Азербайджане будут лишать свободы сроком до 3 лет за преследование сексуального характера в отношении детей

В Азербайджане будут лишать свободы сроком до 3 лет за преследование сексуального характера в отношении детей.

Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовный кодекс добавлена новая статья - 171.2 (Преследование сексуального характера в отношении детей).

В соответствии с новой статьей, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от одного года до трех лет применяется в случае если совершеннолетний с целью вступления в половую связь, совершения сексуальных действий или производства детской порнографии совершил практические действия для организации встречи с лицом, не достигшим 14 лет, посредством информационных и коммуникационных технологий.

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Версия на азербайджанском языке Seksual xarakterli məqsədlərlə uşaqları təqib edənlərə 3 ilədək həbs cəzası veriləcək - YENİ MADDƏ

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