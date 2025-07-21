В Азербайджане введены новые требования к физическим и юридическим лицам, признанным банкротами

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица (индивидуальные предприниматели), обязаны будут уведомить налоговый орган в течение 15 дней с момента признания их банкротами, а также по завершении процедуры банкротства.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Налоговый кодекс и закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

С полной информацией о поправках в Налоговый кодекс и закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" можно ознакомиться по ссылке: