Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной морали

    Внутренняя политика
    • 15 января, 2026
    • 15:14
    В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной морали

    В Азербайджане вступил в силу запрет на распространение на сайтах и в социальных сетях информации о действиях, демонстрируемых публично и нарушающих нормы морали.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации".

    Так, запрещается распространение в социальных сетях и на сайтах информации о действиях, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих открытое неуважение к обществу в случае их массовой демонстрации, а именно - непристойные выражения или жесты, создающие такое впечатление, либо демонстрация частей тела в форме, противоречащей нормам человеческой морали и национально-духовным ценностям.

    информация соцсети оскорбления вредный контент запрет распоряжение президента
    Sayt və sosial şəbəkədə cəmiyyətə açıq hörmətsizlik hərəkətləri qadağan edilib

    Последние новости

    16:04

    Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

    Другие страны
    15:52

    В Киеве создали штаб по ликвидации последствий поражения энергообъектов

    Другие страны
    15:49

    Замминистра: Суммарные поставки газа из Азербайджана в Турцию составили 123 млрд кубометров

    Энергетика
    15:42

    Парламент Украины не смог рассмотреть законы, необходимые для получения средств от ЕС и МВФ

    Другие страны
    15:37

    В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс торгового мореплавания

    Инфраструктура
    15:33

    В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в "Баку Сити Картинг"

    Происшествия
    15:30
    Видео

    В Бинагадинском районе горит жилое здание

    Происшествия
    15:26

    В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру города

    Другие страны
    15:21

    В России произошел взрыв в учебном центре МВД

    Другие страны
    Лента новостей