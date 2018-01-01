Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане вступил в силу закон "О страховании от безработицы".

Как сообщает Report, целью закона является усиление социальной защиты населения путем превентивных мер по созданию новых механизмов финансирования и отношений, основывающихся на уклонение от рисков, компенсирования зарплат потерявшим работу застрахованным лицам и предупреждения случаев возникновения безработицы.

Закон охватывает лиц, трудовые отношения которых были прекращены в результате ликвидации госоргана, юридического лица, либо сокращения количества работников или штата.

Отметим, что расходы и доходы Фонда страхования от безработицы в 2018 году составят 89,04 млн манатов каждый. В будущем году Фонд будет обеспечен за счет доходов от финансируемых из бюджета организаций в размере 17 726 212 манатов, за счет работающих в финансируемых из бюджета организаций в размере 17 726 212 манатов, других страхующих 53 567 576 манатов и других доходов – 20 тыс. манатов.