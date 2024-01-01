В Азербайджане вступил в силу новый закон о государственных закупках

С 1 января в Азербайджане вступает в силу новый закон "О государственных закупках", утвержденный президентом Ильхамом Алиевым.

С 1 января в Азербайджане вступает в силу новый закон "О государственных закупках", утвержденный президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, закон, в соответствии с пунктами 10 и 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, определяет экономические, правовые и организационные основы и правила государственных закупок в Азербайджанской Республике.

Новый закон предусматривает осуществление закупок исключительно через портал, размещение на портале объявлений о привлечении предложений, осуществление закупок, связанных с конфиденциальной информацией, и процедур, связанных с этими закупками, на бумажных носителях.

В документе также отражены требования к планированию и этапам закупок, формированию закупочной комиссии, оценке предложений и пр.