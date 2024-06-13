В Азербайджане все члены семьи ветеранов смогут встать в очередь на жилье

Все члены семей шехидов в Азербайджане смогут встать в очередь на получение жилья.

Все члены семей шехидов в Азербайджане смогут встать в очередь на получение жилья.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, комментируя поправки в закон "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов".

По его словам, некоторое время назад в парламент поступали определенные запросы относительно очереди на жилье лиц из указанной категории, потому что если ветеран, находившийся в очереди на жилье умирал, члены его семьи автоматически удалялись из этой очереди: "Поправки помогут устранить этот пробел в законодательстве. Согласно изменению, в случае смерти ветерана, другие члены его семьи, не имеющие данного статуса, также смогут встать в очередь на получение жилья".