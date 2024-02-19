В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении глав ряда муниципалитетов

В Азербайджане в отношении глав некоторых муниципалитетов возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за мошенничество, служебный подлог и дачу взятки.

В Азербайджане в отношении глав некоторых муниципалитетов возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за мошенничество, служебный подлог и дачу взятки.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Материалы по 30 фактам нарушений закона, выявленных в ходе расследований деятельности муниципалитетов в прошлом году, направлены в следственные органы для дачи правовой оценки, отмечается в документе.

В отношении глав муниципалитетов Ренджберляр Агджабединского, Масазыр Абшеронского, Рагимли Шабранского, Гошабулаг Гедабекского, Ахмедли Дашкесанского и Бинагади Бинагадинского районов возбуждены уголовные дела по разным статьям УК АР, среди которых 178 (мошенничество), 179 (присвоение или растрата), 308 (злоупотребление должностными полномочиями), 312 (дача взятки), 313 (служебный подлог) и 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов).