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В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ущерба природе на сумму свыше 108 тыс. манатов

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ущерба природе на сумму свыше 108 тыс. манатов В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев, в результате которой природе нанесен ущерб на сумму более 108 тыс. манатов.
Внутренняя политика
30 апреля 2025 г. 15:24
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ущерба природе на сумму свыше 108 тыс. манатов

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев, в результате которой природе нанесен ущерб на сумму более 108 тыс. манатов.

Как передает Report, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Расследование установило, что в лесных и прилегающих зонах Гусарского, Астаринского, Лерикского районов, а также в Гяндже и Мингячевире было незаконно срублено 264 дерева и кустарника.

Уголовное дело возбуждено по статьям 259.1 и 259.4 УК Азербайджана, материалы направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения предварительного следствия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təbiətə 108 min manatdan çox ziyan vurulması ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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