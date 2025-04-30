В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ущерба природе на сумму свыше 108 тыс. манатов

В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев, в результате которой природе нанесен ущерб на сумму более 108 тыс. манатов.
Как передает Report, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Расследование установило, что в лесных и прилегающих зонах Гусарского, Астаринского, Лерикского районов, а также в Гяндже и Мингячевире было незаконно срублено 264 дерева и кустарника.
Уголовное дело возбуждено по статьям 259.1 и 259.4 УК Азербайджана, материалы направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения предварительного следствия.