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В Азербайджане возбуждено 20 уголовных дел по фактам уклонения от службы в армии

В Азербайджане возбуждено 20 уголовных дел по фактам уклонения от службы в армии В 2023 году органы прокуратуры провели расследование в связи с фактами уклонения от призыва на действительную военную службу на основании материалов, поступивших от Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.
Внутренняя политика
22 января 2024 г. 12:53
В Азербайджане возбуждено 20 уголовных дел по фактам уклонения от службы в армии

В 2023 году органы прокуратуры провели расследование в связи с фактами уклонения от призыва на действительную военную службу на основании материалов, поступивших от Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Госслужбы и Генеральной прокуратуры.

В связи с указанными фактами в 20 случаях были возбуждены уголовные дела по статьям 321.1 и 321.2 (уклонение от прохождения военной службы) УК АР, проведено предварительное следствие, шесть из них направлены для рассмотрения в соответствующие суды.

Кроме того, 125 человек переданы в распоряжение соответствующих управлений и отделов Госслужбы по мобилизации и призыву для направления на срочную действительную военную службу, по другим материалам продолжаются расследования.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda əsgərlikdən yayınma ilə bağlı 20 cinayət işi açılıb

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