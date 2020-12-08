В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений

Об этом говорится в соответствующем решении Кабмина

В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений.

Как передает Report, об этом говорится в соответствующем решении Кабмина.

С 00:00 14 декабря 2020 года по 00:00 18 января 2021 года на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в райцентрах Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) выходить из дома будет разрешено посредством системы СМС-разрешений или через службу 102 – "колл-центр" Службы управления дежурными частями МВД Азербайджана.

Система СМС-разрешений применяется в следующих случаях:

- в связи с неотложной медицинской необходимостью или лечением по графику (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города, в случае необходимости межрайонного и междугородного перемещения учитывается расстояние между двумя адресами и продолжительность процедуры лечения, срок возвращения определяется справкой от врача и при необходимости предоставляется сотрудникам полиции);

- для приобретения продуктов питания и других товаров повседневного применения, лекарственных средств (разрешение выдается 1 раз в день на срок 3 часа, для использования госуслуг срок возвращения определяется справкой от госоргана).

Для участия в похоронах близкого родственника следует получить разрешение через 102 – "колл-центр" Службы управления дежурными частями МВД Азербайджана.

Перемещение лиц, имеющих билет на соответствующий рейс, из места жительства или пребывания допускается на основании их билета, въезжающих в страну через государственную границу - на основании штампа в паспорте.