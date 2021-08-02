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В Азербайджане вопрос о проведении референдума и роспуске парламента не стоит на повестке

В Азербайджане вопрос о проведении референдума и роспуске парламента не стоит на повестке "В Азербайджане вопрос о проведении референдума и роспуске парламента не стоит на повестке".
Внутренняя политика
2 августа 2021 г. 20:20
В Азербайджане вопрос о проведении референдума и роспуске парламента не стоит на повестке

"В Азербайджане вопрос о проведении референдума и роспуске парламента не стоит на повестке".

Об этом Report сообщили источники в правительстве.

"Никаких изменений в Конституции страны не предусмотрено. В настоящее время у правительства нет такого плана, и никакие обсуждения по этому поводу не ведутся. Подобная информация не отражает действительности и является абсолютно необоснованной. Мы призываем СМИ не вводить в заблуждение общественное мнение и не допускать распространения непроверенной информации в столь чуткое время", - отметил источник.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda referendumun keçirilməsi və parlamentin buraxılması məsələsi gündəmdə yoxdur

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