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В Азербайджане вновь продлевается  особый карантинный режим

В Азербайджане вновь продлевается  особый карантинный режим Принимая во внимание анализ текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 часов31 августа текущего года.
Внутренняя политика
20 июля 2020 г. 00:06
В Азербайджане вновь продлевается  особый карантинный режим

Принимая во внимание анализ текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 часов 31 августа текущего года.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабмине, наряду с этим, учитывая динамику заражения, ужесточенный особый карантинный режим будет снят с города Лянкяран и Самухского района.

В городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт и Евлах, а также в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный карантинный режим продлится до 06:00 5 августа 2020 года.

В городах и районах, в которых введен жесткий карантинный режим, приостанавливается движение общественного транспорта в следующие дни:

с 00:00 25 июля до 06:00 27 июля;

с 00:00 1 августа до 06:00 3 августа.

С 20 июля 2020 года в городах и районах, где применяется ужесточенный карантинный режим, разрешается деятельность парикмахерских и салонов красоты (за исключением массажных и банных услуг), а также предоставление косметических услуг.

В то же время срок действия SMS-разрешения на выход из дома граждан увеличивается с двух до трех часов.

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, граждан призывают соблюдать правила личной гигиены, медицинские и профилактические меры, а также условия превентивных мер, чтобы защитить себя и своих близких от вируса.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi uzadıldı

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