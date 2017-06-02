В Азербайджане вносятся изменения в закон "О борьбе с терроризмом"

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "О борьбе с терроризмом".

Как сообщает Report, согласно проекту, расширяются понятия "террорист" и "террористическая организация".

Так, под понятием "террорист" подразумевается физическое лицо в любой форме, прямо или косвенно, заведомо принимающее участие в осуществлении террористической деятельности в качестве организатора, провокатора, помощника и исполнителя, или подготовившее такого рода акты или же пытающееся совершить их, также оказывающее помощь группе сговорившихся лиц, организованной группировке или преступной организации, заранее зная об их террористической деятельности.

"Террористическая организация" это группа террористов в любой форме, прямо или косвенно, заведомо принимающая участие в осуществлении террористической деятельности в качестве организатора, провокатора, помощника и исполнителя, или подготовившая такого рода акты или же пытающаяся совершить их, также оказывающая помощь группе сговорившихся лиц, организованной группировке или преступной организации, заранее зная об их террористической деятельности, или организация, которая в своей деятельности считает возможным использование терроризма.

Законопроект будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.