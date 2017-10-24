В Азербайджане вносятся изменения в высшую классификацию административных должностей

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "О государственной службе".

Как сообщает Report, изменения вносятся в статью 11 (классификация административных и вспомогательных должностей) закона.

В нынешней классификации нашли отражение должность руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, должность руководителя структурного отдела, обеспечивающего осуществление деятельности первого вице-президента в Администрации президента Азербайджанской Республики, должность руководителя Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, должность руководителя Аппарата Конституционного суда Азербайджанской Республики, должность руководителя Аппарата органа, осуществляющего исполнительные полномочия главы государства, должность руководителей других органов, непосредственно обеспечивающих осуществление полномочий президента Азербайджанской Республики, должность главы Аппарата Верховного суда Азербайджанской Республики.

Согласно изменениям из классификации исключается должность Государственных советников Азербайджанской Республики.

Из статьи (первая классификация административных должностей) также исключается должность заместителя руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.