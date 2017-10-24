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    В Азербайджане вносятся изменения в договор перевозки пассажира

    Изменения коснутся статьи 842 (договор перевозки пассажира) Гражданского кодекса

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагаются изменения в договор перевозки пассажира.

    Как сообщает Report, вносятся изменения в статью 842 (договор перевозки пассажира) Гражданского кодекса.

    Согласно действующему законодательству, договор перевозки пассажира считается заключенным с момента покупки пассажиром у перевозчика документа для перевозки пассажиров (проездного билета) или же в результате занятия места пассажиром в транспортном средстве с разрешения на то перевозчика.

    Согласно изменениям, договор перевозки пассажира будет считаться заключенным с момента покупки пассажиром у перевозчика документа для перевозки пассажиров (проездного билета) или осуществления оплаты за проезд посредством платежного оборудования или же в результате занятия места пассажиром в транспортном средстве с разрешения на то перевозчика.

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