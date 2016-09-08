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    В Азербайджане внесут новшества в борьбу против финансирования терроризма

    Проект рекомендован на пленарное заседание парламента

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане внедрят новшество, связанное с борьбой против финансирования терроризма и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или же имущества.

    Как передает Report, в связи с этим предлагается внести дополнения в пункт 0.7 ст. 598 Кодекса об административных правонарушениях.

    Согласно дополнительному пункту, за невыполнение решения о замораживании активов органа финансового мониторинга или же непринятие мер по замораживанию установленных законом "О борьбе с финансированием терроризма или легализацией приобретенных преступным путем денежных средств или же другого имущества" активов физических и юридических лиц, действующих от имени лиц, в отношении которых необходимо применение санкций в рамках борьбы участников мониторинга с финансированием терроризма, должностные лица будут оштрафованы в размере 800-1 500 манатов, а юридические лица - от 8 000 до 15 000 манатов.

    Проект рекомендован на пленарное заседание парламента. 

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