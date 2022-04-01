В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов

В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов.

В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря подписанному президентом Ильхамом Алиевым закону о внесении изменений в ”Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике“.

Согласно изменениям, в состав территориальных единиц, охватываемых Кяпязским муниципалитетом, войдут поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садыллы и Шихзаманлы, а также часть города Гянджа, составляющая территорию 3-го и 4-го участковых административно-территориальных округов. К территориальным единицам, охватываемым Низаминским муниципалитетом, относится часть города Гянджа, составляющая территорию 1-го и 2-го участковых административно-территориальных округов.