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В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов

В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов.
Внутренняя политика
1 апреля 2022 г. 18:55
В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов
Ильхам Алиев

В Азербайджане внесены изменения в список муниципалитетов.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря подписанному президентом Ильхамом Алиевым закону о внесении изменений в ”Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике“.

Согласно изменениям, в состав территориальных единиц, охватываемых Кяпязским муниципалитетом, войдут поселки Джавадхан, Мехсети, Натаван, Садыллы и Шихзаманлы, а также часть города Гянджа, составляющая территорию 3-го и 4-го участковых административно-территориальных округов. К территориальным единицам, охватываемым Низаминским муниципалитетом, относится часть города Гянджа, составляющая территорию 1-го и 2-го участковых административно-территориальных округов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bələdiyyələrin siyahısında dəyişiklik edilib

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